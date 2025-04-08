1 Milyon TL Alana Araç Verilir!

ARAÇ ALIMINDAKİ ZORLUKLAR VE İMKÂNLAR

Mart ayındaki ekonomik dalgalanmalar, Nisan ayında da etkisini gösteriyor. Dolar yükseldi, altın tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı, Trump’ın uyguladığı vergiler ise ithal araçları olumsuz etkiliyor. Ancak Fiat, bu zorlu süreçte adeta bir sığınak sunuyor. 1 milyon TL’nin altında sıfır araç kalmadığı belirtilirken, Egea Sedan 1.054.900 TL, Topolino ise 416.900 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kampanyalar kapsamında sunulan %0 faizli krediler, düşük taksitler ve indirimli fiyatlarla “Belki bir araç alırım” hayalini sürdürmek mümkün. Türkiye’de otomobil sahibi olmak zor; fakat Fiat ile bu hedef imkânsız değil!

FIAT EGEA SEDAN: BÜTÇE DOSTU ŞAMPİYON

Türkiye’nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olan Fiat Egea, Nisan ayında da tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda güven veren performansıyla bu model, kampanyalı fiyatlarıyla “Alınır!” dedirtiyor.

– Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 1.154.900 TL | Kampanyalı: 1.054.900 TL

– Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel: 1.472.900 TL | Kampanyalı: 1.379.900 TL

– Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel: 1.675.900 TL

– Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 1.334.900 TL | Kampanyalı: 1.244.900 TL

Ek olarak, 150.000 TL krediyle %0 faizli 12 ay vade imkanı da sunuluyor. Egea Sedan, ekonomik yakıt tüketimi ve sağlam yapısıyla Türkiye şartlarında hâlâ bir numara olmayı sürdürüyor.

FIAT EGEA CROSS: MACERA ARAYANLAR İÇİN

Şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarmak isteyenler için Egea Cross, hem şık bir tasarım hem de güçlü performans sunuyor. Sunulan kampanyalar ise kullanıcıların içini ısıtıyor!

– Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 1.249.900 TL | Kampanyalı: 1.169.900 TL

– Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel: 1.694.900 TL | Kampanyalı: 1.559.900 TL