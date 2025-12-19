1 Ocak’ta Bazı Raylı Sistemler Ücretsiz Hizmet Verecek

1-ocak-ta-bazi-rayli-sistemler-ucretsiz-hizmet-verecek

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, önemli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLECEK HATLAR

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, anılan tarih itibarıyla ücretsiz hizmet sunacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan resmi karar, çeşitli raylı sistem hatlarının 1 Ocak 2026 tarihinde ücretsiz kullanımına olanak tanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararda, ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar şu şekilde belirtiliyor: Başkentray (Ankara), Marmaray (İstanbul), İZBAN (İzmir), Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul) ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul).

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

D-650 Karayolunda Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Devrildi

Adapazarı'nda bir hafif ticari araçla çarpışan otomobil, devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.