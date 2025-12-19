1 Ocak’ta Bazı Raylı Sistemler Ücretsiz Hizmet Verecek

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, önemli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLECEK HATLAR

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, anılan tarih itibarıyla ücretsiz hizmet sunacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan resmi karar, çeşitli raylı sistem hatlarının 1 Ocak 2026 tarihinde ücretsiz kullanımına olanak tanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararda, ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar şu şekilde belirtiliyor: Başkentray (Ankara), Marmaray (İstanbul), İZBAN (İzmir), Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul) ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul).