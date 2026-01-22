10 Ton Kokaine Dair Soruşturma Devam Ediyor

Atlantik Okyanusu’nda, Kanarya Adaları açıklarında “Tuz” yüklü olarak ifade edilen gemide bulunan 10 ton kokainle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin, savcılıkta verdikleri ifadelerin alınmasından sonra, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca şüpheliler Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen adli kontrol talebiyle hakimliğe yönlendirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İstanbul’daki sulh ceza hakimliği, 10 zanlının “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi. Ahmet Aslan ve Mehmet Bülent Aymen için ise adli kontrol kararı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İspanyol polisine ait bir ekip, 11 Ocak 2026 tarihinde Atlantik Okyanusu’nda yer alan ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda tarihi bir uyuşturucu miktarını ele geçirdi. İspanya Ulusal Polisi, yaptığı açıklamada, Kanarya Adaları’nın 535 kilometre açığında, Kamerun bayraklı “United S” isimli gemide toplam 9 ton 994 kilogram kokain bulunduğunu bildirdi. Bu miktar, Avrupa’da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek uyuşturucu sevkiyatı olarak kaydedildi. İspanyol polisi, tuz yüklü olduğu belirtilen geminin Brezilya’dan hareket ettiğini ve bir Avrupa limanına yöneldiğini ifade etti.

OPERASYONLARIN DETAYLARI

Geminin mürettebatında 4 Türk vatandaşı dahil olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da ise 1’er olmak üzere toplam 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Gemi mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş’in İspanya’da tutuklu olduğu belirlendi. Başsavcılık, Çetin Gören ve Ahmad Almassri ile birlikte United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Kamer Shipping) ait taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.