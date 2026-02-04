Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ile Resmen Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini TFF’ye bildirdi. TFF’ye sunulan bildiride, En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a transfer olduğu bilgisi yer aldı.

TRANSFERE İPTAL GELDİ

Fenerbahçe, Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kante ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer sürecinin, ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesinden dolayı iptal edildiğini açıkladı.

TRANSFER GÜNDEMİ KANTE

Faslı golcünün Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad’a katılması beklenirken, En-Nesyri’nin ayrılığının ardından sarı-lacivertli ekipte gözler N’Golo Kante transferine çevrildi.