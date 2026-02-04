Çanakkale’de Suç Örgütüne Kapsamlı Operasyon Gerçekleşti

ÇANAKKALE’DE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütün liderliğini S.A.’nın üstlendiği belirlenirken, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlamalarla ilişkilendirildiği tespit edildi.

SÜREÇTE 10 OLAY GERÇEKLEŞTİ

Soruşturma kapsamındaki süreçte 10 ayrı olay meydana gelirken, 12 Ekim 2025 tarihinde yapılan iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yaklaşık 6 aylık titiz çalışmalar sonrasında bugün, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

GOZALTILAR VE ELE GEÇİRMELER

Yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç gibi çeşitli delil ve materyaller ele geçirildi.