Tesla Robotaksi Programı Güvenlik Endişeleriyle Sarsıldı

Tesla’nın büyük beklentilerle başlattığı robotaksi projesi, açıklanan son kaza verileriyle güvenlik kaygılarının odak noktası haline geliyor. Otonom araçlarla ilgili NHTSA raporları ve şirketin finansal açıklamaları göz önüne alındığında, otonom araçların insan sürücülere nazaran endişe verici bir kaza oranına sahip olduğu belirleniyor.

KAZA ORANLARI KORKUTUYOR

Temmuz ile Kasım 2025 tarihleri arasında Teksas’ta dokuz ayrı kaza kaydedildi ve veriler, Tesla araçlarının her 88 bin kilometrede bir kaza yaptığını ortaya koyuyor. İnsan sürücülerin ise ortalama 800 bin kilometrede bir kaza yaptığı düşünüldüğünde, robotaksilerin insan sürücülerden yaklaşık 9 kat daha kötü bir performans sergilediği anlaşılıyor.

Bu verileri daha da çarpıcı hale getiren bir diğer nokta ise, kaza geçiren araçların hepsinde anında müdahaleye hazır bir güvenlik operatörünün varlığıydı. Tamamen sürücüsüz olarak ve insan desteği olmadan faaliyet gösteren rakip firmalardan biri olan Waymo, milyonlarca kilometrelik sürüşte çok daha güvenli istatistikler sunarak Tesla’yı geride bırakıyor. Tesla, kaza raporlarındaki önemli detayları ticari gizlilik gerekçesiyle sansürlerken, Waymo gibi rakipler olan biteni şeffaflıkla ortaya koyuyor. Uzmanlar, Tesla’nın bu alandaki itibarını güçlendirebilmesi için güvenlik sicilini düzeltme ve Austin yollarındaki olaylar hakkında dürüst olma gerekliliğine dikkat çekiyor.