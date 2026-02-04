TFF 20. Haftanın VAR Kayıtlarını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de oynanan 20. hafta mücadelelerine ait VAR kayıtlarını kamu ile paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ile Galatasaray’ın Kayserispor karşısında kazandığı penaltı yer aldı. Kristjan Asllani, Beşiktaş’ın 2-1 öne geçtiği maçta oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra, Deniz Türüç’e yaptığı sert müdahale sebebiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ASLLANİ’NİN KIRMIZI KART POZİSYONU

Beşiktaş – Konyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında Kristjan Asllani’nin kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyona ilişkin VAR kayıtları şöyle gerçekleşti: VAR: “VAR konuşuyor, VAR konuşuyor.” Batuhan Kolak: “Evet.” VAR: “Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.” Batuhan Kolak: “Tamam.” VAR: “Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim.” Batuhan Kolak: “Geldim hocam. Gördüm temas noktasını.” VAR: “Bir açım daha var istersen.” Batuhan Kolak: “Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?” VAR: “23 numara.” Batuhan Kolak: “Tamam, benim için yeterli. 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim.” VAR: “Tamamdır.”

GALATASARAY’IN KAZANDIĞI PENALTI

Galatasaray-Kayserispor maçının uzatma dakikalarında sarı-kırmızılılardan Ahmed Kutucu’nun şutu, Kayserispor oyuncusunun eline çarpıyor. Pozisyonun ardından VAR incelemesi kararı alan maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, incelemenin ardından kolun doğal pozisyonda olmaması gerektiğine hükmederek penaltı kararı veriyor. Pozisyonun VAR kayıtları ise şöyle yansıyor: VAR: “Deniz Hocam, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.” Adnan Deniz Kayatepe: “Ekran başındayım.” VAR: “Temas noktasını gösteriyorum.” Adnan Deniz Kayatepe: “Tamam, dizinden sekmesine rağmen çok açık eline geliyor. Penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum. Teşekkür ederim.” VAR: “Tamamdır.”