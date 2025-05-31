10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

CEZA ADALETİ KAVRAMLARINI YENİDEN TANIMLIYOR

Yüksel, ceza adaletinin, devletin gücünü değil, adaletle yoğrulmuş merhametini sergilediğini belirtiyor. Etkili bir ceza infaz sisteminin, toplumun suç ve suçlulardan korunmasının yanı sıra hükümlülerin yeniden suç işleme olasılıklarını da azaltacağını ve rehabilitasyon süreçlerini güçlendireceğini vurgulayan Yüksel, dünya genelinde cezalandırıcı anlayışın yerini insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici bir adalet anlayışına bıraktığını ifade ediyor. Yüksel, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” hedefi doğrultusunda hazırlandığını belirterek, “Kanun teklifinin temel hedefi, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sistemimizin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaktır.” diyor. Ayrıca, hükümlülerin yeniden suç işleme risklerinin azaltılması, sosyal hayata uyum sağlamaları, tahliye şartlarına uymalarının kolaylaştırılması ve toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Teklifin 30 maddeden oluştuğunu hatırlatan Yüksel, teklifte 10 kanunda değişiklik önerildiğini aktarıyor. Yüksel, teklifteki düzenlemeleri anlatarak, denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini ifade ediyor. Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu olacak. Yüksel, bu düzenlemeyle cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin pekiştirileceğini, toplumsal adalet duygusunun güçlendirileceğini belirtiyor. Ayrıca, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağını da ekliyor. Çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı infaz sisteminin benimseneceği vurgusunu yapan Yüksel, bu konuda düzenlemelerin de yer aldığını bildiriyor.

YARGI REFORMU HEDEFLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin sürekli değişik gösterdiğini ifade ediyor. Yargı alanında önemli değişikliklerin gerçekleştirildiğini noktalarına dikkat çeken Kırcalı, reformların devam ettiğini belirtiyor. “Amaçlarımız, adalet duygusunu güçlendirmek, beklentilere karşılık vermek ve hukuka olan güveni pekiştirmektir.” diyor. Kırcalı, teklifin 30 maddeden oluştuğunu ve cezasızlık algısının önüne geçilmesiyle cezanın ıslah amacının gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini aktarıyor. Ayrıca, çocuklar ve kadınlar lehine özel infaz usullerinin kapsamının genişleyeceğini belirtiyor.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİLER GELİYOR

Kırcalı’nın konuşmasının ardından, Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talepleri doğrultusunda usul tartışması açtı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunuyor. “Düşman ceza hukuku uygulandığını” belirten Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaları eleştiriyor. Kamuoyunda bilinen “Kovid-19 düzenlemesi” üzerinde de durarak, bu konudaki düzenlemenin teklifte yer almadığını ifade ediyor. Teklifin geri çekilmesi gerektiğini belirten Emir, önerinin beklentileri karşılamadığını öne sürüyor. Komisyon Başkanı Yüksel ise, Emir’in “Düşman hukuku” ifadesini kabul etmediğini, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu vurguluyor.

İHTİYAÇLAR GÖZ ÖNÜNE ALINIYOR

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda büyük beklentiler oluşturduğunu; cezaevinde bulunan hükümlüler ve aileler için umut verici olduğunu ifade ediyor. “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım. Yamalı bohçaya dönmüş bir infaz kanunumuz var.” diyor. Şahin, toplumda oluşan beklentilerin önemine değinerek, bu tür konularda geri adım atılmaması gerektiğini belirtiyor. DEM Parti Hakkari Milletvekilli Onur Düşünmez, teklifin mağduriyetleri gidermekte yetersiz olduğunu öne sürüyor ve geri çekilmesi gerektiğini belirtiyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılması yönünde çağrıda bulunuyor. Ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçiliyor.