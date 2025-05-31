10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

CEZA ADALETİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Yüksel, ceza adaletinin, devletin gücünü değil adaletle harmanlanmış merhametini gösterdiğini belirtiyor. Etkili bir ceza infaz sisteminin, toplumun suç ve suçlulardan korunmasının yanı sıra hükümlülerin yeniden suç işlemesini de önlediğini ve rehabilitasyon süreçlerini güçlendirdiğini vurgulayan Yüksel, dünyada cezalandırıcı anlayıştan, insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici adalet anlayışına doğru bir dönüşüm yaşandığını ifade ediyor. Yüksel, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” amacına uygun hazırlandığını, ve bunun sonucunda cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmeyi, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Ayrıca, hükümlülerin yeniden suç işleme risklerini azaltmak, sosyal hayata hazırlanmalarına imkan sağlamak, tahliye şartlarına uyumlarını kolaylaştırmak ve toplumsal kurallara uyma becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

TEKLİFİN DETAYLARI VE DÜZENLEMELER

30 maddeden oluşan teklifte, 10 kanunda değişiklik öngörülüyor. Yüksel, denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini belirtiyor. Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle, cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin pekişeceğini ve toplumun adalet duygusunun güçleneceğini ifade ediyor. Yüksel ayrıca, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağını belirtiyor. Çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı infaz sistemi benimsenecek. Teklifte, çocuk hükümlülerin cezalarının infazına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Teklifin ıslah edici amacının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MUHALEFETİN GÖRÜŞLERİ

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin dönüşüm gösterdiğini ifade ediyor. Yargı alanında bugüne kadar köklü değişiklikler yapıldığını belirten Kırcalı, reformların devam ettiğini vurguluyor. Amaçlarının adalet duygusunu güçlendirmek, beklentilere karşılık vermek ve hukuka güveni pekiştirmek olduğunu dile getiriyor. Teklifin 30 maddeden oluştuğunu belirten Kırcalı, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve cezanın ıslah amacını gerçekleştirecek düzenlemelerin içerdiğini söylüyor.

Teklifin geri çekilmesini isteyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunuyor. “Düşman ceza hukuku uygulandığını” öne süren Emir, kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik hükmün teklifte yer almadığını ifade ediyor. Emir, kanun teklifinin beklentileri karşılamadığını, insanların duygularıyla oynandığını ileri sürüyor.

YENİ İNFaz YASASI TEKLİFİ

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda büyük beklentiler oluşturduğunu belirtiyor. Şahin, cezaevindeki hükümlülere ve ailelerine umut verildiğini ve “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım” görüşünü iletiyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin geri çekilmesini ve düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılmasını talep ediyor. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçiliyor.