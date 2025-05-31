10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

CEZA ADALETİ VE MERHAMET TEMELLERİ

Yüksel, ceza adaletinin devletin güç ve yetkisini değil, adaletle şekillenen merhamet anlayışını yansıttığını belirtiyor. Etkili bir ceza infaz sisteminin hem toplumun suç ve suçlulardan korunmasını sağlayacağını hem de hükümlülerin yeniden suç işlemesini önleyeceğini vurguluyor. Rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, dünya genelinde cezalandırıcı anlayıştan, insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici bir adalet anlayışına doğru bir dönüşüm yaşandığını belirtiyor. Teklifin, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” hedefi doğrultusunda hazırlandığını söyleyen Yüksel, kanun teklifinin temel amacının cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sisteminin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmak olduğunu aktarıyor.

Teklifin 30 maddeden oluştuğunu hatırlatan Yüksel, 10 kanunda değişiklik öngörüldüğünü ifade ediyor. Yüksel, teklifte düzenlemelerin denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini aktarıyor. Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve minimum 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesinin zorunlu olacağını söyleyen Yüksel, bu düzenlemeyle cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin pekiştirileceğini, toplumun adalet duygusunun güçlendirileceğini ifade ediyor. Komisyon Başkanı Yüksel, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağını belirtirken, çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı bir infaz sisteminin benimseneceğine de dikkat çekiyor.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin sürekli değişim gösterdiğini hatırlatıyor. Yargı alanında gerçekleştirilen köklü değişiklikler vurgulanırken, reformların devam ettiğine işaret ediliyor. Kırcalı, adalet duygusunu güçlendirmek, vatandaşların beklentilerine cevap vermek ve hukuka güveni artırmanın amaçları arasında olduğunu dile getiriyor. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne dayanarak hazırlanan teklifin, cezasızlık algısının önüne geçmeyi ve cezanın ıslah edici amacını gerçekleştirmeyi hedeflediğini aktarıyor. Ayrıca, çocuklar ve kadınlar lehine özel infaz usullerinin genişletileceği belirtiliyor.

Kırcalı’nın açıklamalarının ardından Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ediyor. “Düşman ceza hukuku uygulandığını” öne süren Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar hakkında eleştirilerde bulunuyor. Kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik hükmün teklifte bulunmadığını belirtiyor. Emir, teklifin geri çekilmesini talep ederken, insanların duygularıyla oynandığını savunuyor. Emir’in açıklamalarının ardından Yüksel, “Türkiye hukuk devletidir. Hukuk herkes içindir. Türkiye’de düşman hukuku yoktur.” diyerek yanıt veriyor.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda önemli beklentiler oluşturduğunu ifade ediyor. Şahin, cezaevindeki hükümlülere ve ailelere umut verildiğini belirtiyor ve “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım.” çağrısında bulunuyor. Infaz kanununun karmaşık yapısından kurtulmak gerektiğini vurgulayan Şahin, Kovid-19 ile ilgili beklentilerin geri adım atmamayı gerektirdiğini dile getiriyor. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise teklifte mağduriyetleri gidermeye yönelik düzenlemelerin bulunmadığını savunuyor ve teklifin geri çekilmesi çağrısında bulunuyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da düzenlemeler üzerinde yeniden çalışmalar yapılmasını talep ediyor. Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçiliyor.