10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

CEZA ADALETİ VE REHABİLİTASYON ÜZERİNE VURGULAR

Yüksel, ceza adaletinin devlet gücünü değil, adaletle harmanlanmış merhameti yansıttığını dile getirdi. Etkin bir ceza infaz sistemi, sadece toplumun suç ve suçlulardan korunmasına değil, aynı zamanda hükümlülerin yeniden suç işlemelerini de önlemesine yardımcı olabiliyor. Rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Yüksel, dünyada cezalandırma anlayışından, insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici olan adalet anlayışına bir dönüşüm yaşandığını belirtti. Ayrıca, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” amacı doğrultusunda hazırlandığını ifade ederek, “Kanun teklifinin temel hedefi, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sistemimizin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaktır.” şeklinde konuştu. Teklif ile hükümlülerin yeniden suç işleme risklerinin azaltılması, topluma kazandırılmaları, tahliye şartlarına uyumlarının sağlanması ve sosyal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yüksel, teklifin toplamda 30 maddeden oluştuğunu hatırlatarak, 10 kanunda değişiklik önerildiğine dikkati çekti. Denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini belirten Yüksel, “Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu olacak.” ifadesini kullandı. Bu düzenlemeyle cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin güçlendirileceğini, toplumdaki adalet duygusunun artırılacağını aktardı. İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağına da değinen Yüksel, çocuk hükümlüler için eğitim ve onarıcı infaz sistemi benimseneceğini vurguladı.

MUHALEFETİN ELEŞTİRLERİ VE GERİ ÇEKME TALEPLERİ

Kırcalı’nın konuşmasının ardından, Komisyon Başkanı Yüksel muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederken, “Düşman ceza hukuku uygulandığını” savundu. İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarına eleştiride bulunan Emir, “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilenen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik hükmün teklifte maddesi olmadığını belirtti. Bu konuda ailelerin olumlu adımlar beklentisinde olduğunu vurgulayan Emir, kanun teklifinin geri çekilmesini istedi. Komisyon Başkanı Yüksel, “Türkiye hukuk devletidir. Hukuk herkes içindir. Türkiye’de düşman hukuku yoktur. Her birey yasalar karşısında eşittir.” diyerek bu eleştiriyi reddetti.

YENİ BİR İNFAZ YASASI ÖNERİSİ

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda büyük beklentiler yarattığına dikkat çekti. Cezaevindekilere umut verildiğini ifade eden Şahin, “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım. Yamalı bohçaya dönmüş bir infaz kanunumuz var.” şeklinde konuştu. Kovid-19 ile ilgili toplumsal beklentinin zirveye çıktığını vurgulayan Şahin, komisyonda bu yanlışı düzeltme çağrısında bulundu. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifin mağduriyetleri gidermediğini savunarak, teklifin geri çekilmesini talep etti. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılması gerektiğini ifade etti. Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.