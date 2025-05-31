10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

ADaletin Merhameti

Yüksel, ceza adaletinin devletin gücünü değil, adaletle harmanlanmış merhametini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Etkin bir ceza infaz sisteminin, sadece toplumun suç ve suçlulardan korunmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda hükümlülerin yeniden suç işlemesini de engelleyeceğini ve rehabilitasyon süreçlerini güçlendireceğini vurguluyor. Yüksel, dünya genelinde cezalandırıcı yaklaşımdan, insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici adalet anlayışına doğru bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekiyor. Ayrıca, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” hedefi doğrultusunda hazırlandığını belirterek, “Kanun teklifinin temel hedefi, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sistemimizin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaktır” diyor.

Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri

Teklifin 30 maddeden oluştuğunu anımsatan Yüksel, teklif ile 10 kanunda değişiklik öngörüldüğünü ifade ediyor. Denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini belirten Yüksel, cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesinin zorunlu olacağını söylüyor. Bu düzenleme ile cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğinin pekiştirileceğini ve toplumun adalet duygusunun güçlendirileceğini vurguluyor. Yüksel, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağını da ekliyor. Çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı infaz sisteminin benimsenmesine dikkat çeken Yüksel, teklifte çocuk hükümlülerin cezalarının infazına yönelik düzenlemelerin de bulunduğunu bildiriyor ve “Cezanın ıslah edici amacının gerçekleşmesi amaçlanmaktadır” açıklamasında bulunuyor.

Özel İnfaz Usulleri

Teklifin ilk imza sahiplerinden olan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin sürekli değişim gösterdiğini dile getiriyor. Yargı alanında bugüne kadar köklü değişiklikler yapıldığını ve reformların sürdüğünü ifade eden Kırcalı, amaçlarının adalet duygusunu güçlendirmek ve hukuka güveni artırmak olduğunu belirtiyor. Teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi esas alınarak hazırlandığına dikkat çeken Kırcalı, “Teklifte, cezasızlık algısının önüne geçilmesi, cezanın ıslah amacının gerçekleştirilmesi bakımından düzenlemeler yer almaktadır” diyor. Çocuklar ve kadınların lehine olacak şekilde özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğini belirtiyor.

Usul Tartışmaları ve Eleştiriler

Kırcalı’nın konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ediyor ve “Düşman ceza hukuku uygulandığını” savunuyor. İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarına değinen Emir, teklifteki düzenlemenin kapsamının genişletilmemiş olduğunu belirtiyor. Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Emir, teklifin beklentileri karşılamadığını ileri sürüyor. Komisyon Başkanı Yüksel, Emir’in “Düşman hukuku” tanımlamasını kabul etmeyerek, “Türkiye hukuk devletidir. Hukuk herkes içindir. Türkiye’de düşman hukuku yoktur” diyerek karşılık veriyor.

Yeni İnfaz Yasası Çağrısı

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturduğunu ifade ediyor. Cezaevindeki hükümlülere ve ailelere umut verildiğini belirten Şahin, “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım” diyor. Kovid-19 ile ilgili büyük beklentilerin oluştuğunu ve toplumda beklentinin yükseldiğini vurguluyor. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifte mağduriyetleri gideren düzenlemelerin olmadığını savunarak, teklifin geri çekilmesi gerektiğini belirtiyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da teklifin geri çekilmesini ve düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılmasını istiyor. Ardından, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçiliyor.