10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

CEZA ADALETİNİN MERHAMETİ

Yüksel, ceza adaletinin devletin gücünden ziyade adaletle yoğrulmuş merhametini yansıttığını ifade ediyor. Etkin bir ceza infaz sisteminin, toplumun suç ve suçlulardan korunmasının yanı sıra hükümlülerin yeniden suç işleme olasılığını da azaltacağını, rehabilitasyon süreçlerini güçlendireceğini vurguluyor. Yüksel, dünyada cezalandırıcı yaklaşımdan, insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici adalet anlayışına doğru bir dönüşümün yaşandığını belirtiyor. Teklifin, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” amacına hizmet edecek şekilde hazırlandığını söyleyerek, “Teklifin temel hedefi, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sistemimizin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaktır” diyor. Ayrıca, hükümlülerin yeniden suç işleme risklerinin azaltılması, sosyal hayata hazırlanmalarına olanak tanınması, tahliye koşullarına uyumlarının kolaylaştırılması ve toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yüksel, teklifin 30 maddeden oluştuğunu hatırlatarak, 10 kanunda değişiklik öngörüldüğünü aktarıyor. Denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini belirten Yüksel, yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesinin zorunlu olacağını söylüyor. Bu düzenlemenin cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliğini pekiştireceğini, toplumun adalet duygusunun güçlenmesini sağlayacağını ifade ediyor. İkinci kez tekerrür hükümlerinin uygulandığı hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağı bilgisini veren Yüksel, çocuk hükümlüler için eğitici ve onarıcı infaz sisteminin benimseneceğini de kaydediyor.

HUKUKTA REFORM HEDEFLERİ

Teklifin ilk imza sahiplerinden olan Orhan Kırcalı, adalet sistemlerinin değişim gösterdiğine dikkat çekiyor. Geçmişte önemli köklü değişikliklerin yapıldığını vurgulayan Kırcalı, yargıda reformların sürdüğünü ifade ediyor. “Amacımız adalet duygusunu güçlendirmek, beklentilere cevap vermek, hukuka güveni tahkim etmektir” şeklinde belirtiyor. Kırcalı, teklifte cezasızlık algısının önlenmesi ve cezanın ıslah amacının gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığını söylüyor. Hapis cezası alan tüm hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı şekilde belirli bir süre ceza infaz kurumunda kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlemeler gerçekleştirileceği bilgisi de veriliyor.

MUHALEFETİN TEPKİLERİ

Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguluyor. “Düşman ceza hukuku uygulandığını” öne süren Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaları eleştiriyor. Kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik hükmün teklifte yer almadığını belirtiyor. Bu konuda ailelerin beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayan Emir, teklifin geri çekilmesini talep ediyor.

YENİ İNFAZ YASASI GEREKİYOR

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi’nin kamuoyunda büyük beklentiler oluşturduğunu belirtiyor. Hükümlülere ve ailelere umut verildiği belirtilirken, “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım. Yamalı bohçaya dönmüş bir infaz kanunumuz var. Kafa karışıklığına sebebiyet infaz sisteminden el birliğiyle kurtulmamız lazım” diyor. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifte mağduriyetleri gideren düzenlemelerin bulunmadığını savunarak, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ediyor. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise teklifin geri çekilmesini, düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılmasını istiyor. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildiği bilgisi veriliyor.