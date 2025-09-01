10 Yılı Aşan O Borçlar Siliniyor

SGK’DAN YENİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu olan milyonları etkileyen önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan yeni tebliğe göre, SGK’nın prim ve diğer alacakları için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde de dikkate değer yeniliklere gidildi.

10 YILI AŞAN BORÇLAR SILINIYOR

Yeni düzenlemeye göre, işverenler ile sigortalıların prim borçlarına yönelik önemli değişiklikler yapılmakta. Yayınlanan genelge ile birlikte, borçların zaman aşımı süresi, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler meydana geldi. SGK’nın prim ve diğer alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanacak. Bu sürenin başlangıcı, alacağın türüne göre farklı şekillerde belirleniyor. Eğer SGK alacağı bir mahkeme kararı sonucunda oluşmuşsa, zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlıyor. SGK denetmenleri tarafından yapılan tespitlerle oluşan borçlarda ise bu süre, rapor tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirleniyor. Bu çerçevede, SGK alacakları için genel amme alacaklarından daha uzun bir zaman aşımı süresi geçerli olacak.