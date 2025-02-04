100 İtfaiye Eri Alımı Başlıyor

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMINI DUYURDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Alınacak itfaiye erleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilecek ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği doğrultusunda görevlendirilecek.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

İtfaiye eri kadrolarına başvuruda bulunacak kişilerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesi ile 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartların yanı sıra, gerekli özel şartları da taşımaları gerekiyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TARİHLER

Adaylar, başvurularını 10 Mart 2025 tarihinden 14 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresinde bulunan Uludağ Eğitim Salonu içindeki evrak teslim birimine bizzat başvurarak yapacaklar. Başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında şahsen kabul edilecek olup, posta veya diğer yollarla gönderilen başvurular değerlendirilmeyecek.