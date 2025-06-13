104 Gözaltı! Aralarında Sosyal Medya Fenomenleri Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin 36 ilinde eş zamanlı olarak yürütülen yasa dışı bahis operasyonlarında toplamda 104 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının direktifleriyle gerçekleştirildi.

Yedi Aylık Takibin Ardından

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, bu operasyonların 7 aylık kapsamlı teknik ve fiziki takip sonrası düzenlendiğini ifade etti. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Kayseri ve Kocaeli gibi geniş bir coğrafyada eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yaparak insanları bu tür suçlara yönlendirdiği belirlendi.

Fenomen Hesaplar da Operasyon Kapsamında

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan anonim ve fenomen sosyal medya hesap yöneticileri de gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini tehdit eden bir suçtur,” dedi ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Operasyonlar sırasında birçok dijital materyal de ele geçirildi.

Operasyonun Gerçekleştiği İller

Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak’ta yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarın topluma olumsuz etkilerine dikkat çekip, bu suçlarla mücadelede “sanal devriyelerin” 7/24 görev yaptığını belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonları yönlendiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve Emniyet güçlerini tebrik etti.