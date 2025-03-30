11 Kente Sarı Uyarı: Sağanak Geliyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava ile geçmesi bekleniyor. Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Hava sıcaklığının bu yağışlarla birlikte 2 ila 6 derece azalması, fakat ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi tahmin ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Genellikle güney yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölgesinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) olabiliyor.

KUVEETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ülkemizin genelinde yerel olarak görülecek yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında, Sivas, Kayseri’nin doğu çevrelerinde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya’nın doğu kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.