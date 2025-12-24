11. Yargı Paketi TBMM’de Görüşmelere Açıklandı

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümüne ilişkin görüşmeler sona erdi.

COVİD-19 DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

11. Yargı Paketi’nde bulunan ve “Covid-19 düzenlemesi” olarak bilinen infaz indirimi içeren 27. madde oylanarak kabul edildi. Ancak, deprem suçları bu düzenlemenin dışında bırakıldı.

SUÇLAR DÜZENLEME DIŞINDA KALDI

Böylelikle, terör ve organize suçlar, alt soy ve üst soya, kardeş, eş, boşanılan eş, kadın, çocuklar ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçların yanı sıra, depremler sonucunda yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar da düzenleme kapsamından çıkarılmış oldu.