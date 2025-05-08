112’ye Asılsız İhbar Cezası Artıyor

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YENİ DÜZENLEME

Kavga, kaza, ölümü ve şiddet olaylarında yardım almak için ilk başvurulan yer olan 112 Acil Çağrı Merkezi, milyonlarca çağrıyla hizmet veriyor. Fakat tüm uyarılara rağmen asılsız ihbarlar da devam ediyor. Artık bu duruma bir çözüm geliyor ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edenleri cezalandıracak yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

AK Parti tarafından hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenleme ile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarlara verilecek cezalarda artış sağlanıyor. Yapılan değişiklikle, 112’ye yapılan asılsız çağrılardan dolayı uygulanacak idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor.

CEZALAR İL VALİLERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK

Kabahatler Kanunu kapsamında yer alan asılsız çağrılara dair verilen idari para cezalarını artırmaya yönelik kabul edilen maddenin detaylarına göre; 112 Acil Çağrı Merkezi’ni kasıtlı olarak arayan ve görevli personelle görüşmeye çalışan veya ısrarla çağrı bırakan kişiler için il valileri tarafından verilen 250 liralık ceza, 1500 liraya çıkarılıyor.

ASIL CAZALAR ASIL DEDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi durumunda, kişiye 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu tür fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, cezanın iki katı olarak uygulanacağı belirtiliyor.