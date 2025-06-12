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115 Bölgede Elektrikler Kesildi!

115-bolgede-elektrikler-kesildi

MARDİN KENTİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Kızıltepe ilçesinde, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nın karşısında yer alan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi’nde bir yangın meydana geldi. Merkezden yükselen kara dumanlar, çevreyi kaplarken, durumu fark edenlerin 112 acil hizmetlerine haber vermesiyle olay, yetkililere bildirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, trafo merkezindeki yer altı kablolarında hasar oluştu. Bu hasar dolayısıyla, Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ve 25 mezra, elektrik kesintisi yaşadı. Acil müdahale ekipleri, zarar gören trafo merkezinin onarımına başladı.

YANGININ NEDENİ AŞIRI YÜKLEME

Yangının ilk incelemelere göre, aşırı yüklemeye bağlı ısınma neticesinde meydana geldiği belirleniyor. Yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için araştırmalar sürüyor.

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