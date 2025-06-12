115 Bölgede Elektrikler Kesildi!

MARİND’DE YANGINLAR KÖRALTI BIRAKIYOR

Kızıltepe ilçesinde, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nın karşısında bulunan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi’nde yangın meydana geldi. Merkezden yükselen kara dumanlar, çevreyi sararken durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar meydana geldi. Bu durum, Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ve 25 mezrada elektriklerin kesilmesine yol açtı. Acil müdahale ekipleri, zarar gören trafo merkezinin onarımı için çalışmalar başlattı.

AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

İlk incelemelere göre yangının, aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucunda çıktığı belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.