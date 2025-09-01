12 Dev Adam, 4’te 4 Yaptı

MİLLİ TAKIMIN BAŞARILI PERFORMANSI

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmasında Estonya ile mücadele etti. 12 Dev Adam, rakibini 84-64 mağlup ederek bu şampiyonada dörtte dört yaparak büyük bir başarı gösterdi.

SON 16 BİLETİ GARANTİLENDİ

Bu galibiyetle, milliler grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi ve son 16 turuna katılma hakkını elde etti. A Grubu’ndaki son maçında liderlik mücadelesi verecek olan Türkiye, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma 3 Eylül Çarşamba akşamı 21.15’te başlayacak.