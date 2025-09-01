12 Dev Adam Durduramıyor, 4’te 4!

FIBA ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ÖNE ÇIKAN BAŞARI

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Grubu kapsamındaki dördüncü karşılaşmasında Estonya ile mücadele etti. 12 Dev Adam, rakibini 84-64 yenerek bu turnuvada dörtte dört başarı sağladı.

SON 16 BİLETİ GARANTİLENDİ

Bu galibiyetle birlikte grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen milliler, son 16 turuna yükselme hakkı elde etti. A Grubu’ndaki bir sonraki karşılaşmaları ise liderlik mücadelesi olacak. Milliler, 3 Eylül Çarşamba akşamı 21.15’te Sırbistan ile karşılaşacak.