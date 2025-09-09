12 Dev Adam, Yarı Finale Yükseldi

A MİLLİ HAZIRLIKLARINDA ÇEYREK FİNAL GÜNÜ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile mücadelesini gerçekleştirdi. Riga şehrinde oynanan karşılaşma, millilerin 91-77’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skor, 12 Dev Adam’ın yarı finale adını yazdırmasını sağladı. Milliler, Polonya maçından sonra Litvanya ve Yunanistan arasındaki müsabakayı takip etti ve Yunanistan’ın, Litvanya’yı 87-76’lık bir sonuçla yenmesinin ardından, yarı finaldeki rakibi belli oldu. A Milli Takım, yarı final mücadelesine 12 Eylül Cuma günü çıkacak.

STRATEJİK YARI FINAL SEVİNCİ

A Milli Takım, bu Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk kez 2001 yılında ev sahipliği yaptığı EuroBasket’te yarı finalde mücadele edip son dörtte yer almıştı. 24 yıl sonra, adını bir kez daha yarı finale yazmayı başaran milliler, bu başarısıyla dikkat çekiyor. 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya’ya 78-69 mağlup olan milliler, bu maçı ikinci olarak tamamlamıştı.

TARİHİ BAŞARI: ÜST ÜSTE 7 GALİBİYET

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 68 yıl aradan sonra üst üste 7 galibiyet kazanmayı başardı. En son EuroBasket 1957’de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, bu tarihi başarıyı yeniden tekrarlıyor. 1957 Avrupa Şampiyonası’nı ise 9. sırada tamamlamıştı.