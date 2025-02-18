12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: Çok Gözaltı Var

DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK OPERASYON

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları aracılığıyla sahte ilanlar yayımlayan ve kadın kıyafeti satışı yaptığı iddia edilen dolandırıcılara karşı harekete geçti. Şüpheliler, müşterilere “ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor” gibi yanıltıcı ifadelerle internet bankacılığına yönlendirerek dolandırıcılık yapıyordu.

KURBANLARDAN TOPLAM 300 BİN LİRA ALINDI

Ekipler, bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesapları üzerinde 2024 yılı boyunca 20 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Samsun’un yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin’de bulunan toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu gelişmeler, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.