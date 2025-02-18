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12 İlde Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu

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DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak kadın kıyafeti satışında bulunan ve müşterilerle temas kurarak “ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor” gibi ifadelerle internet bankacılığına yönlendiren dolandırıcılara karşı bir çalışma başlattı. Ekipler, bu yöntemle 18 kişiyi toplamda 300 bin lira dolandırdıkları ihbarlarını aldıktan sonra, aranan şüphelileri belirledi.

BANKA HESAPLARINDA BÜYÜK İŞLEM

Şüphelilerin banka hesaplarında gerçekleştirilen incelemede, 2024 yılı itibarıyla toplam 20 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi. Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin’de tespit edilen 26 farklı adrese eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplam 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu operasyon, dolandırıcılığa karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

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