12 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişmeler

12-yasindaki-cocugun-supheli-olumunde-yeni-gelismeler

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 civarında Ayazağa Mahallesi’ndeki bir site içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 7. sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitenin 30. katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra Akıncı, balkondan düştü. Akıncı’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay esnasında evde bulunan anne Elif Akıncı’nın polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmındaki balkondan sarktığını ve düştüğünü, ayrıca herhangi bir hastalığı bulunmadığını aktardığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından, Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna taşındı. Savcılık, olayı ‘şüpheli ölüm’ olarak değerlendirerek soruşturma sürecini başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Motorin Fiyatlarında Yeni Zam Gerçekleşti

Akaryakıt fiyatları değişkenliğini sürdürürken, bir akaryakıt ürününe zam yapıldığı bildirildi. Motorin fiyatları ise merak ediliyor. Güncel fiyatlar büyük şehirlerde araştırılıyor.
Gündem

Yıldırım’da Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir okulda ders sırasında kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Rabia Akyüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Yönetmelik Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

Riskli binaların kentsel dönüşüm süreci hızlandırıldı. Tek bir hak sahibinin talebi karar sürecini başlatabiliyor. İtiraz halinde devlete satış yapılacak, alım önceliği devlete ait.
Gündem

Lord Mandelson Emekli Olacağını Açıkladı

İngiltere'de, ABD'li Jeffrey Epstein ile devlet sırlarını paylaşmakla suçlanan Lord Peter Mandelson, Lordlar Kamarası'ndan ayrılacağını duyururken, polis soruşturma başlattı.
Gündem

Emeklilere Ocak Ayı Fark Ödemeleri Yapıldı

Emeklilere yönelik yapılan ödemeler, yılbaşında belirlenen yüzde 12,19 oranındaki zam sonrası maaşı 20 bin liranın altında kalanları kapsıyor. Fark ödemeleri bugün yapıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.