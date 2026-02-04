12 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişmeler

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 civarında Ayazağa Mahallesi’ndeki bir site içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 7. sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitenin 30. katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra Akıncı, balkondan düştü. Akıncı’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay esnasında evde bulunan anne Elif Akıncı’nın polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmındaki balkondan sarktığını ve düştüğünü, ayrıca herhangi bir hastalığı bulunmadığını aktardığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından, Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna taşındı. Savcılık, olayı ‘şüpheli ölüm’ olarak değerlendirerek soruşturma sürecini başlattı.