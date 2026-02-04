Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Uzatılıyor

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ YENİ DOĞUM İZNİ TEKLİFİNDE SON AŞAMAYA GELDİ

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın liderliğinde, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemeleri ile ilgili doğum izni konusunda önemli aşamalara ulaştı. Söz konusu teklifte, “doğum izni” süresi mevcut 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim ve savcılar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve akademisyenler de dahil olmak üzere çalışma hayatındaki tüm kadınlar bu düzenlemeden faydalanacak.

YENİ DÜZENLEMELERLE DOĞUM İZNİ SÜRELERİ GÜNCELLENİYOR

Yapılacak düzenlemeyle, “Devlet Memurları Kanunu”, “İş Kanunu” ve “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu” nda mevcut doğum izni süreleri, doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 16 hafta olarak toplamda 24 hafta şeklinde yeniden yapılandırılacak.

SOSYAL MEDYA İÇİN ÇOCUKLARI KORUYAN DÜZENLEMELER GELİYOR

Ayrıca, teklifle çocukları internetin olumsuz etkilerinden koruma amacıyla sosyal medya platformlarında önemli değişiklikler de yapılacak. 15 yaş altındaki çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açması engellenirken, yalnızca yaş gruplarına uygun oyunlara erişimlerine izin verilecek. Bu bağlamda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek ve sosyal medya platformları, yaş aralıklarını dikkate alarak içerik filtrelemesi gerçekleştirecek. Böylece çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesi sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu düzenlemeler hakkında bilgi vermek amacıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında bir sunum gerçekleştirmişti.

