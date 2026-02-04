BDDK’dan Eğitim Ve Sağlık Harcamalarına İstisna Adımı

bddk-dan-egitim-ve-saglik-harcamalarina-istisna-adimi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitleriyle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesine dair bankalara bir yazı gönderdi. Talimatta, eğitim ve sağlık harcamalarının bu düzenlemelerden muaf tutulacağı ifade edildi.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAAMALARI MUAFİYETİ

BDDK’nın bankalara ilettiği belgede, kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılacak yeni uygulama kapsamındaki eğitim ve sağlık giderlerinin olumsuz etki yaşanmaması açısından dikkate alınması gerektiği belirtildi. Bu harcamaların müşteri mağduriyetine neden olmaması amacıyla istisna listesinde yer alacağı ifade ediliyor.

DİJİTAL GELİR BELGESİ SÜREÇLERİ GELİŞTİRİLECEK

Talimatın içeriğinde, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi için bankaların dijital platformlar üzerinden gelir belgelerinin temin edilmesi ve doğrulanmasına ilişkin süreçler geliştirmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim ve sağlık harcamalarının aksamadan devam etmesi için gerekli sistem geliştirmelerinin yapılmasının şart olduğu ifade edildi.

BANKALAR İÇİN ÜÇ AYLIK UYUM DÖNEMİ

BDDK, bu düzenlemenin etkin bir biçimde uygulanabilmesi için bankalara üç aylık bir süre tanıdı. Bu süre zarfında bankaların gerekli sistem altyapılarını oluşturması ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz tamamlaması gerektiği bildirildi.

UYUM YOL HARİTASI SUNULACAK

Ayrıca, yazıda uyum sürecinde atılması planlanan adımların detaylı bir yol haritası oluşturularak, bankaların bağlı olduğu kuruluşlar aracılığıyla BDDK’ye sunulması talep edildi.

Bu düzenlemenin amacı, kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getirerek finansal tüketicinin korunmasını sağlamak olarak belirtiliyor. BDDK, uygulamanın kontrollü ve aşamalı bir şekilde hayata geçirilmesini planlıyor.

