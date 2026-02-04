Siyasette Erken Seçim Tartışmaları Gündeme Geldi

Siyaset dünyasında erken seçim tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Düzenlediği mitinglerde sürekli olarak erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

ERKEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Bahçeli, erken seçim talep etmenin siyasi bir yanılgı olduğunu belirterek, bu konuda kesin bir şekilde kapıyı kapattı. Özel, NOW TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, kendisine yönelik söylenen hiçbir ifadeyi dikkate almadığını vurguladı ve Bahçeli’nin geçmişte konuyla alakalı yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Özel, “Elimde bir döküm var; Sayın Bahçeli 2018 yılında erken seçim istemenin vatana ihanet olduğunu ifade etmiştir. 2018’in nisan ayında grup toplantısında ağustos ayında erken seçim yapalım demiştir. Ertesi gün Erdoğan ile bir araya gelerek 24 Haziran erken seçim tarihini açıklamışlardır. Bahçeli, bir hafta önce ‘erken seçim istemek vatan hainliğidir’ derken, bir hafta sonra erken seçimin tarihini veren bir siyasetçidir. O yüzden onun tanımlamalarının hiçbirini üzerime almıyorum. O sözler bana ait olamaz. Bu sözleri erken seçim olmayacağını ispat etmek için de kullanamaz” şeklinde konuştu.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

Bahçeli, erken seçimin Türkiye’nin gündeminde bulunmadığını ifade ederek, “CHP Genel Başkanı’nın erken seçim talebi tam anlamıyla siyasi bir ahmaklıktır” dedi. Bahçeli, sözlerini sürdürerek, “CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü geldiğinde Türk milleti yüksek iradesiyle inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu ve organize yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu gösterecek” ifadelerine yer verdi.

