Galatasaray Renato Nhaga ile Anlaşma Sağladı

Kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendiren Galatasaray, bir transfer açıklaması daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir süre boyunca görüşmelerini sürdürdüğü Renato Nhaga ve Portekiz temsilcisi Casa Pia ile anlaşmaya vardı. Galatasaray’ın transfer için Casa Pia ile mutabakat sağladığı Gine Bissau’lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, bugün saat 13.45’te İstanbul’a ulaşacak.

İSTANBUL’A GELİYOR: 7 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY…

Sarı-kırmızılılar, Renato Nhaga için Casa Pia’ya 7 milyon euro ödeyecek ve ilerideki bir satıştan yüzde 10 pay düşecek. Nhaga, Galatasaray’dan yıllık 650 bin euro gelir elde edecek. Galatasaray, Renato Nhaga ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Genç orta saha oyuncusu, Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alıyordu. Galatasaray, Oulai teklifini reddeden bordo-mavili rakibine transfer konusunda bir adım öne geçerek önemli bir hamle yaptı. Bu sezon Casa Pia’nın oynadığı 23 maçta 21’inde görev alan Nhaga, 2 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.