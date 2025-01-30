12 Yaşındaki Tesnim’den Erdoğan’a Duygu Dolu Mektup

FLİSTİNLİ ÇOCUK VE İSRAİL SALDIRILARI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar başlamadan 3 ay önce ailesiyle Gazze’ye dönen Filistinli bir çocuk, saldırıların devam ettiği süreçte evinin bombalandığını yaşadı. 12 yaşındaki Tesnim, AA muhabirine, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdığını, ancak mektubunu nasıl ulaştıracağına dair bir yöntem bulamadığı için hala mektubunu yanında sakladığını dile getirdi.

MEKTUBUNUN İÇERİĞİ

El yazısıyla kaleme aldığı mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Sevgili dedem” şeklinde hitap eden Tesnim, sık sık internette gezinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’da vefat eden Esma el-Baltacı için döktüğü gözyaşlarını gördüğünü, bu duygusal anların ise aklından bir türlü çıkmadığını aktardı. Tesnim, yaşadığı acıları ve hislerini mektubunda ifade etmeyi ihmal etmedi.