120W Hızlı Şarj Kabloları 90 TL

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AKILLI TELEFON KULLANIMINDA HIZLI ŞARJ ÖNEMİ

Günümüz dünyasında akıllı telefon kullanmayan birey sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Genel bir değerlendirme yapıldığında, birçok kişi hızlı şarj desteği bulunan bir telefon tercih ediyor. Ancak, eğer hızlı şarj özelliğine sahip bir kablonuz yoksa, telefonunuzun hızlı şarj olma yeteneğinin pek bir anlamı olmuyor. Hızlı şarj kabloları belirli bir yük kapasitesine sahip. Örneğin, 60W’a kadar olan kablolar genellikle telefonları hızlı bir biçimde şarj ediyor.

120W KABLOLARIN AVANTAJLARI

120W seviyesine ulaştığında, bu kablolarla bilgisayar gibi daha fazla enerji tüketen cihazları da şarj etmek mümkün hale geliyor. Elbette, kablonun taşıdığı yük kapasitesi arttıkça fiyatı da yükseliyor. Özellikle 60W ve üzeri yük taşıyan type C kablolarının fiyatları, 4 haneli rakamlara ulaşabiliyor.

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Şu an için 120W’lık süper hızlı şarj kablolarında kaçırılmaz bir fırsat bulunuyor. Normalde 1100 TL gibi bir fiyatla satılan bu kablolar şimdi sadece 90 TL’ye alınabiliyor. Dilerseniz indirimli bu kabloların satış sayfasına göz atabilirsiniz.

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