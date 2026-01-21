14 İlde Sarı Kodlu Hava Uyarısı Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla yarın meydana gelmesi öngörülen hava durumu hakkında bir harita paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen güncel bilgiler doğrultusunda yapılan uyarıda; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam 14 il için “sarı” alarm verildiği bildirildi.

KIYI EGE’DE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan tahminlere göre; Kıyı Ege’de sabah saatlerinden itibaren kuzey taraflardan başlayarak İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı öngörülüyor.

BATI AKDENİZ İÇİN “ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ” ÖNGÖRÜSÜ

Batı Akdeniz bölgesinde, kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya genelinde, Isparta’nın güney kısmında ve Burdur’un doğusunda yağışların şiddetli olacağı belirtildi. Özellikle Antalya merkez ve batı bölgelerinde yağışların “yer yer çok kuvvetli” seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU’DA KAR YAĞIŞI TEHLİKESİ

Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağışların kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney, Osmaniye’nin doğu kesimi ve Şanlıurfa’nın batısında kar yağışlarının ulaşımda aksamalara neden olabilecek ölçüde kuvvetli olması bekleniyor.

