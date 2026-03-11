Manisa’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

manisa-da-bicakli-kavga-1-olu-2-agir-yarali

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen bıçaklı kargaşada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ragıpbey Mahallesi’ndeki Askeri Gazino’nun önünde 29 yaşındaki Onur Efe, 24 yaşındaki kardeşi Suat Efe, 32 yaşındaki Ömer Durmuş ile 19 yaşındaki E.V. ve 21 yaşındaki R.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşünce Suat Efe, Onur Efe ve Ömer Durmuş bıçakla yaralandı.

TÜM YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirim üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Suat Efe’nin hayatını kaybettiği öğrenilirken, Onur Efe ve Ömer Durmuş’un durumlarının kritik olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLER PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Olayla ilgili olarak, kardeş oldukları tespit edilen şüpheliler E.V. ve R.V.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

