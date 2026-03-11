İsrail Saldırılarında 15 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

LÜBNAN’DA SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRI

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı İslami Sağlık Kurumu, 2 Mart’ta İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırılarda sağlık ekiplerinden 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30’dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in sağlık merkezlerini ve halkın hizmetinde olan ambulans ve sağlık personelini hedef almaya devam ettiği kaydedildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarından bu yana İslami Sağlık Kurumuna ait merkezlerin, araçların ve ekiplerin birçok saldırıya maruz kaldığı ifade edildi. Bu saldırılar sonucunda 15 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, güneydeki Hinnaviyye beldesinde bir ilk yardım noktasının vurulması sonucu 1 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği, 2 sağlık görevlisinin ise yaralandığı bildirildi.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN İHLALİ

Söz konusu saldırıların başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere uluslararası anlaşmaların açık ihlali olduğu vurgulanarak, sağlık ve insani yardım ekiplerinin korunması gerektiği ifade edildi. Kurum, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına sağlık ve ambulans ekiplerinin hedef alınmasının durdurulması ve insani yardım çalışanlarının korunması amacıyla sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.