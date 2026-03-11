İran’daki Rus Başkonsolosluğu Saldırıya Uğradı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz hafta sonu İran’ın İsfahan kentinde bulunan Rus Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı sonucunda hasar meydana geldiğini ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu duyurdu. Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu’daki çatışmaların şiddetlendiğine, pek çok devletin ve sivil toplumun çıkarlarının etkilendiğine vurgu yaptı. Ayrıca, bölgedeki yabancı misyon temsilciliklerinin de saldırılara maruz kalmakta olduğunu belirtti.

SEMANTİK İHLAL

Zaharova, “İsfahan kentinde valilik binasına 8 Mart’ta gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Rus Başkonsolosluğu zarar gördü. Bina ve konutların pencereleri kırıldı, birkaç çalışan patlama dalgasından etkilendi.” şeklinde ifade etti. Saldırı sonrası can kaybı olmadığını bildiren Zaharova, diplomatik misyon temsilciliklerine yönelik saldırıların uluslararası hukuk temel sözleşmelerine aykırı olduğunu kaydetti.

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK VURGUSU

Tüm tarafları diplomatik unsurların dokunulmazlığına saygı göstermeye ve personele zarar vermekten kaçınmaya davet eden Zaharova, aynı zamanda tarafları çatışmalara derhal son vererek müzakere masasına dönmeye çağırdı.