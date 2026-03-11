Vize Serbestisi İçin Türk Yetkililerin Sorumlulukları

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere vizesiz giriş yapabilmelerinin yanı sıra, diğer AB vatandaşları gibi iş arayabilmelerinin kapıları, 1973 yılında imzalanan Ortaklık Konseyi Anlaşması ile aralandı. Ancak, hem AB’nin tutumu hem de Türkiye’nin bazı eksiklikleri sebebiyle bu hedef hayata geçirilemedi. En son olarak Türk vatandaşlarına yönelik AB vizesinin kaldırılması için belirlenen 72 kriterden 66 tanesi tamamlandı ve geriye sadece 6 kriter kaldı.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN KRİTERLER

Brüksel’de Türk gazetecilerle bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, vize serbestisi için gerekli olan 72 kriterden yalnızca 6’sının kaldığını vurgularken, Türk yetkililerin bu konuya ilgi göstermediğini, sorunu yeşil ve hizmet pasaportlarıyla çözmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

KÜTÜPHANEDEKİ KRİTERLER

Türkiye’nin yerine getirmesi gereken bu 6 kriterden bazıları, Terörle Mücadele Kanunu’nun AB standartlarına uyarlanması ve yolsuzlukla mücadelede AB normlarının benimsenmesi olarak öne çıkıyor. PKK’nın silah bırakmasının ardından, bu kriterin önündeki önemli engelin kalktığı belirtiliyor. Ancak Türkiye’nin, yolsuzlukla mücadelede AB’nin belirlediği düzenlemelere dair henüz herhangi bir adım atmadığına dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra, yerine getirilmesi gereken diğer şartlar ise şöyle sıralanıyor:

– Europol İşbirliği Anlaşması: Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması.

– Kişisel Verilerin Korunması: Kişisel verilerin korunmasına dair yasal düzenlemelerin AB standartları ile güncellenmesi.

– Adli İşbirliği: Suç bağlantılı konularda AB üyesi ülkelerle adli işbirliğinin sağlanması.

– Geri Kabul Anlaşması: Düzensiz göçmenlerin geri kabulüne ilişkin anlaşmanın kapsamının etkin uygulanması.