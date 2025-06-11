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14 Saat Sırasında Su Olmayacak

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ELEKTROMANYETİK ÇALIŞMALAR VE SU KESİNTİSİ

İSKİ tarafından yapılan duyuruda, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişiminden de bahsediliyor.

SU VERİLEMEYECEK BÖLGELER

Açıklamaya göre, bu çalışmalar dolayısıyla 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek bölgeler ise şöyle sıralanıyor:

Bahçelievler:

– Bahçelievler (bir kısmı)
– Yenibosna Merkez (bir kısmı)
– Çobançeşme (bir kısmı)
– Hürriyet (bir kısmı)
– Kocasinan Merkez
– Zafer
– Fevzi Çakmak (bir kısmı)
– Cumhuriyet
– Soğanlı
– Şirinevler (bir kısmı)
– Siyavuşpaşa (bir kısmı)

Bağcılar:

– Mahmutbey (bir kısmı)
– 15 Temmuz (bir kısmı)
– Bağlar (bir kısmı)
– Barbaros
– Yıldıztepe
– Fevzi Çakmak (bir kısmı)
– İnönü
– Yenigün
– Merkez
– Çınar (alt kısmı)
– Sancaktepe
– Kemalpaşa (alt kısmı)
– Yavuz Selim
– Kazım Karabekir
– Hürriyet

Güngören:

– Haznedar
– Güven
– Akıncılar
– Mareşal Çakmak
– Merkez
– Sanayi (bir kısmı)
– Güneştepe

Esenler:

– Fatih Mahallesi (bir kısmı)

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