14 Yaşındaki Çocuk Silahla Ateş Etti!

DEHŞET VERİCİ OLAY

Palu ilçesinde bulunan Yeni Mahalle’de yaşanan olay herkesin kanını dondurdu. İddialara göre K.K., henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı babası Osman K. ile annesi G.K.’ya evdeki tabancayla ateş açtı.

AİLEDEKİ TRAJEDİ

Tabancadan gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Osman K.’nın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Annesi G.K. ise olay sonrası hemen hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası gözaltına alınan K.K. üzerinde işlemler sürerken, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.