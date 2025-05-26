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14 Yaşındaki Furkan Kanalda Boğuldu

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OLAY YENİDOĞAN MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Hasan Furkan Uysal, bir grup arkadaşıyla birlikte evlerinin yakınındaki sulama kanalına giriyor. Ancak bir süre sonra gözden kayboluyor.

AVELİKLER HIZLA HAREKETE GEÇİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Hasan Furkan Uysal, sulama kanalından çıkarılıyor. Bulunan Hasan Furkan Uysal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Suluova Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

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