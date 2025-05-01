14 Yaşındaki O.A. Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZASI VE KURTARILAMAYAN ÇOCUK

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Afşinbey Mahallesi’nde, yürek burkan bir trafik kazası gerçekleşti. İddiaya göre, sanayide çırak olarak çalışan 14 yaşındaki O.A., henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon başına geçti. 06 BBK 273 plakalı otomobille çevre yolunda ilerlerken, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı.

KAZANIN SONUCU VE ULAŞILAN SONUÇ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük sürücü kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve çocuğun aracı nasıl temin ettiği araştırılıyor.