15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Açıklandı

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli bir gelişme yaşandı. Bakanlık, resmi internet sitesi aracılığıyla 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili detayları açıkladı.

ADI VE KONTENJAN AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesini paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, “Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak” denildi. Başvuru süreci 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

SINAV TARİHİ VE DUYURULAR

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihleri ve merkezi, Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde yapılacak duyuruda paylaşılacak. Tercih başvurusuna dair atama ve göreve başlama ile ilgili açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasının ardından yapılacak.