15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Açıklandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak” ifadelerine yer verildi. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci tamamlanmış olup, başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

SINAV TARİHİ VE TERCİH BAŞVURUSU

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ve tarihleri, Bakanlık tarafından daha sonra duyurulacak. Ayrıca, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamaların ise sözlü sınavların tamamlanması sonrası sonuçların ilanından sonra yapılacağı bildirildi.