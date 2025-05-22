15 Yaş Altına Başörtüsü Yasağı Gündemde

FRANSA’DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Fransa’da başörtüsü ile ilgili rahatsızlık durmaksızın devam ediyor. İslamofobi’nin yoğun olarak yaşandığı ülkede, başörtüsü için birçok kısıtlama gündeme geliyor. Şimdi ise, yaş sınırının getirilmesi önerisi dikkat çekiyor. Emmanuel Macron’un partisinin bir parçası olan Rönesans, bu durumu tartışmaya açtı.

15 YAŞ ALTINA GETİRİLEN YENİ YASA TEKLİFİ

Parti, 15 yaş altındaki kız çocuklarının kamusal alanlarda başörtüsü takmasını yasaklamayı önerdi. Rönesans Partisi lideri Gabriel Attal, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başörtüsü takılmasının “cinsiyet eşitliğine zarar verdiğini” belirterek, bu yasağın çocukların korunması açısından gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına başörtüsü takmayı zorunlu kılmaları durumunda cezai yaptırımlar uygulanmasını önerdi. Bu durumda başörtüsü zorlaması suç sayılacak.

TEPKİLER VE SERT ELEŞTİRİLER

Bu öneri, sol çevrelerden ve aşırı sağdan ciddi tepkilerle karşılaştı. Sosyalist Partili milletvekili Jérôme Guedj, Attal’ı “Fransız laikliğini Müslümanlara karşı bir silaha dönüştürmekle” suçladı. Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise Attal’ın geçmişte bu tarz önerilere karşı olduğunu belirterek, şimdi “180 derece bir dönüş” yaptığını öne sürdü. Bardella, Attal’ın Marine Le Pen’i “başörtüsü takan kadınları polis zoruyla susturmaya çalışmakla” suçladığı bir televizyon programı kaydını sosyal medyada paylaştı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ SEÇENLERİ KORUDU, ÇELİŞKİYİ REDDETTİ

Gabriel Attal, eleştirileri reddederek başörtüsünü bilinçli olarak seçen yetişkin kadınların tercihine saygı duyduğunu vurguladı. Ancak, “5-6 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takması özgür bir tercih olamaz” açıklaması yaptı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER RAPORU TARTIŞMA YARATTI

Önerilen yasa, Cumhurbaşkanı Macron’un geçen yıl hazırlattığı ve bu hafta yayınlanması beklenen Müslüman Kardeşler raporu ile aynı tarihlerde gündeme geldi. Elysée Sarayı tarafından “ciddi bulgular” içeren raporda, Müslüman Kardeşler hareketinin Fransa’daki toplumsal yapıyı zayıflatabileceğine dair değerlendirmeler yer aldı. Raporda, bu hareketin çeşitli kurumlar üzerinden tabandan gelen bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Özellikle küçük yaşta başörtüsü takan kız çocuklarına dikkat çekildiği vurgulandı.

FRANSA’DAKİ MEVCUT YASAL ÇERÇEVE

Fransa’da 2004 yılından beri kamu okullarında dini sembollerin, başörtüsü dahil, taşınması yasak. Ayrıca devlet görevlileri de dini semboller kullanamıyor. Gabriel Attal, 2023 yılında okullarda Müslüman kadınların geleneksel kıyafeti olan abayaların yasaklanmasını sağladı. Attal’ın önerdiği yeni suç tanımı, Fransız ceza hukukunda zaten yer alıyor. 2010 yılına ait yasal düzenlemeye göre, bir kişinin yüzünü dini gerekçelerle zorla örttüren kişiler bir yıl hapis ve 30 bin avro para cezası ile cezalandırılıyor. Eğer mağdur küçükse, cezalar iki yıl hapis ve 60 bin avroya kadar artabiliyor.