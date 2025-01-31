16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Mı?

Ulaştırma Bakanı, sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

16 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYAYA GİRMESİN İSTİYORUZ

CNN Türk’ün canlı yayınında sektörle ilgili bir soru üzerine Uraloğlu, “16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz” dedi. Bakan, çocuklar için sosyal medyanın en riskli alan olduğunu ifade ederek, “En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar, gençler değil, toplumumuz için de çok sık kullanılıyor” şeklinde konuştu. Çocukların kendi kararlarını verebilecekleri yaşın önemine dikkat çeken Uraloğlu, dünyada bu konuda 13 ve 16 yaş arasında tartışmaların olduğunu belirtti. Ayrıca, 2025 yılı içinde bir düzenleme yapılması için çalışıldığını vurguladı.

PLATFORMLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Son günlerde Türkiye’den erişimi engellenen Roblox ve Discord platformlarına dair açıklama yapan Uraloğlu, bu platformların sosyal medya olmadığını ancak sosyal medya kullanımı ile ilgili tedbirlerin alınacağını ifade etti. İki platformun yetkilileriyle görüştüklerini dile getiren bakan, çocukların hiçbir şekilde hesap açamayacağını belirtti. “Bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz bunu çok düşünmüyoruz. 16 yaş altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz” diye ekledi.

KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞEBİLİR

Uraloğlu, oyun platformlarının Türkiye’deki temsilciliği ile ilgili durumu da aktardı. “Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim yaptığımız mahkeme kararları ile yaptığımız yaptırımlar sonucu onlarla iletişime geçtiler” dedi. Platformların açılma ihtimaline yönelik bilgi veren Uraloğlu, “Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını çıkarsınlar, faydalılarıyla biz devam edebiliriz” ifadelerini kullanarak, bu bağlamda hukuki sürecin sonunda açılmanın söz konusu olabileceğini belirtti.