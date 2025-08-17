16 Yaşındaki H. Fırtına’nın Katil Zanlısı

MANİSA’DA ÜZÜCÜ BİR OLAY

Manisa’nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak ölü bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, genç kızı hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

OLAYIN GİDERİ

Dün saat 18.00 sularında Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşen olayda, işten dönen Selçuk Fırtına, kızı Hatice’yi yerde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice’nin cesedi, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları araştırmalar ve topladıkları deliller doğrultusunda, cinayet şüphelisinin baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih F. olduğunu tespit etti. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan elde edilen 300 saatlik görüntü incelendi ve şüpheli Fatih, suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLININ İFADESİ

Cinayet zanlısı Fatih Fırtına, suçlamaları kabul ederek, eve hırsızlık amacıyla girdiğini savunsa da, Hatice ile karşılaşınca paniğe kapıldığını ve genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının, polis işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.