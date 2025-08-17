16 Yaşındaki Hatice’nin Katil Zanlısı

MANİSA’DA KORKUNÇ CİNAYET

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, dün evinde bıçaklanmış şekilde ölü bulundu. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, genç kızı hırsızlık amacıyla eve giren baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih F. (36) tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, dün saat 18.00’de Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak’taki evde yaşandı. Selçuk Fırtına, işten döndüğünde kızı Hatice Fırtına’yı yerde kanlar içinde buldu. Babanın acil ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hatice Fırtına’nın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin sonrasında otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve topladıkları delillerle birlikte, şüphelinin, baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih Fırtına olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntü incelendi ve şüpheli Fatih Fırtına, üzerinde suç aleti bıçakla yakalandı.

HIRSIZLIK İDDİASI

Fatih Fırtına’nın polis ifadesinde, eve hırsızlık amacıyla girdiğini söylediği öğrenildi. Ancak Hatice Fırtına ile karşılaştığında paniğe kapılarak, genç kızı bıçakladığını itiraf etti. Cinayet zanlısının, polis işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.