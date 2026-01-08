16 Yaşındaki Kız Çocuğu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA MEKANINDA AĞIR TRAVMA
Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Hatice Çat’a, T.K. yönetimindeki 34 EJ 8095 plakalı otomobil çarptı.
ÇARPMA SONUCU GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇİYOR
Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride düşen Hatice Çat ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ACİL MÜDAHALELER SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Çat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.