16 Yaşındaki Kız Çocuğu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

16-yasindaki-kiz-cocugu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti

KAZA MEKANINDA AĞIR TRAVMA

Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Hatice Çat’a, T.K. yönetimindeki 34 EJ 8095 plakalı otomobil çarptı.

ÇARPMA SONUCU GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride düşen Hatice Çat ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ACİL MÜDAHALELER SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Çat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

