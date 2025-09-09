16 Yaşındaki Saldırgan DEAŞ Tarafından Eğitilmiştir

SALDIRGANIN YAŞI VE SEÇİMİ

Selvi, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki gencin seçilmesine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Sadece daha az ceza alması için seçildiğini düşünmüyorum. Daha az dikkat çekeceği düşünülmüş.” Bunun yanı sıra, saldırganın DEAŞ kampında eğitim almadığını, sosyal medya aracılığıyla yönlendirildiğini öne sürdü. Selvi, “Saldırgan, sosyal medya hesabından DEAŞ lideri Bağdadi’nin Türkiye’nin hedefte olduğu açıklamasını paylaşmış. Yaralandıktan sonra tekbir getirmesi klasik bir DEAŞ eylemi tarzı. Böylece DEAŞ imzasını atıyorlar,” dedi.

YENİ YETİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Selvi, “İzmir’deki karakol saldırısında DEAŞ izleri ortaya çıkınca ilk olarak Trump’ın ‘DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu’ sözleri hatırıma geldi,” diyerek saldırının arka planındaki unsurları ele aldı. Saldırganın seçilme nedenlerine dair, “Sadece daha az ceza alması için seçildiğini düşünmüyorum. Daha az dikkat çekeceği düşünülmüş. 1- Organize suç örgütleri de son zamanlarda tetikçi olarak 18 yaşın altındakileri seçiyor,” dedi. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz’ın, 15-18 yaş kuşağındaki ceza oranlarını gözden geçirecek bir çalışma yapıldığını da belirtti.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Selvi, “Saldırgan DEAŞ kampına gidip eğitim almamış,” diyerek teröristlerin sosyal medya kanalları üzerinden artık eğitim verdiklerini ifade etti. Saldırganın sosyal medyadan kafa kesme görüntülerini izlemesi ve silah eğitimine ilgi göstermesi bunun bir örneği olarak gösterildi. Ayrıca, saldırganın karakola yaklaşırken hedef küçültmesi ve uzun namlulu silahla hedef alarak ateş açması, iyi yetiştirildiğine işaret ediyor.

EYLEM SONRASI ULAŞILACAK BİLGİLER

Selvi, “Teröristin yaralı olarak ele geçirilmesi önemli,” diyerek bu durumun arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması açısından kritik olduğunu vurguladı. Saldırganın sosyal medya hesabından DEAŞ lideri Bağdadi’nin açıklamalarını paylaşması ve yaralandıktan sonra tekbir getirmesi ise dikkat çekici hareketler olarak değerlendirildi. “Terörist, Instagram sayfasından intihar saldırısı yapacağını paylaşmış,” ifadesiyle sosyal medya hesaplarının takibinin önemi vurgulandı. Yeni bir güvenlik yapılanması ihtiyacına da değinildi.

DEAŞ’IN HAREKETLİLİĞİ

Son olarak, Selvi, “Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra DEAŞ’ı hareketlendirmeye başladılar,” diyerek, Suriye’de SDG-PKK’nın kontrolündeki DEAŞ kampından kaçırılanların MİT tarafından yakalandığını belirtti. Bu durum, DEAŞ’ın faaliyetlerinin yeniden arttığını gösteriyor.